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سعر Saad Boi (SAAD) المباشر لليوم هو USD 0.00161875 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.37M . يتم تحديث سعر SAAD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Saad Boi الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.15K - تغيير سعر Saad Boi خلال اليوم هو +9.49% - لديه عرض متداول بقيمة USD 857.82M

أداء سعر Saad Boi (SAAD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Saad Boi مقابل USD هو $ +0.0001403 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Saad Boi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Saad Boi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Saad Boi مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0001403 +9.49% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Saad Boi (SAAD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Saad Boi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00143767$ 0.00143767 $ 0.00143767 24 ساعة مرتفع $ 0.0017331$ 0.0017331 $ 0.0017331 عالية طوال الوقت $ 0.00503728$ 0.00503728 $ 0.00503728 تغير السعر (1 ساعة) +3.14% تغير السعر (1يوم) +9.49% تغير السعر (7 أيام) -29.84%

معلومات سوق Saad Boi (SAAD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: