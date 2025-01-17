سعر Saad Boi (SAAD)
سعر Saad Boi (SAAD) المباشر لليوم هو USD 0.00161875. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.37M. يتم تحديث سعر SAAD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Saad Boi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.15K
- تغيير سعر Saad Boi خلال اليوم هو +9.49%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 857.82M
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خلال اليوم، كان سعر Saad Boi مقابل USD هو $ +0.0001403 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Saad Boi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Saad Boi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Saad Boi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0001403
|+9.49%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Saad Boi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.14%
+9.49%
-29.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SAAD is a meme token fostering a community-driven ecosystem that combines transparency with structured growth milestones. The project features predetermined market cap targets that trigger specific actions, including exchange listing preparations, marketing initiatives, and charitable contributions to mental health organizations. The token's fundamentals are built on transparent development and community engagement.
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