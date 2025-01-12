سعر RUBY (RUBY)
سعر RUBY (RUBY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 32.80K. يتم تحديث سعر RUBY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق RUBY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 335.12
- تغيير سعر RUBY خلال اليوم هو -0.99%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.41M
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خلال اليوم، كان سعر RUBY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر RUBY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر RUBY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر RUBY مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.99%
|30 يوم
|$ 0
|-59.72%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر RUBY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.04%
-0.99%
-25.79%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
This is a community memecoin about Ruby the goat from Peanuts freedom farm irl. Ruby's mission is to spread awareness of the Pnut tradegy and keep the spirit alive and help raise money for the farm to protect more animals, whilst having fun making memes and trading the coin also ofcourse. we are a project of a story shared all over the world by the news. we aim for this story to live on and turn into a positive rather than a negative.
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