سعر ROME Stablecoin اليوم

السعر المباشر لمشروع ROME Stablecoin (ROME) اليوم هو $ 1.003، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ROME الحالي إلى USD هو $ 1.003 لكل ROME.

يحتل ROME Stablecoin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,198,618، مع عرض متداول قدره 403.73K ROME. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ROME بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.35، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.569602.

على المدى القصير، تحرك ROME بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-3.70% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 26.12.

معلومات سوق ROME Stablecoin (ROME)

القيمة السوقية $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M الحجم (24 ساعة) $ 26.12$ 26.12 $ 26.12 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.20T$ 1.20T $ 1.20T إمداد دورة التداول 403.73K 403.73K 403.73K إجمالي العرض 403,725.094899 403,725.094899 403,725.094899

القيمة السوقية الحالية لـ ROME Stablecoin هي $ 1.20M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 26.12. العرض المتداول لـ ROME يبلغ 403.73K، مع إجمالي عرض 403725.094899. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.20T.