معلومات سعر Rita Elite Order (RITA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01035089$ 0.01035089 $ 0.01035089 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.04% تغير السعر (1يوم) -2.45% تغير السعر (7 أيام) -5.68% تغير السعر (7 أيام) -5.68%

سعر Rita Elite Order (RITA) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول RITA بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـRITA على الإطلاق هو $ 0.01035089، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير RITA -0.04% على مدار الساعة الماضية، -2.45% على مدار 24 ساعة، و -5.68% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Rita Elite Order (RITA)

القيمة السوقية $ 62.08K$ 62.08K $ 62.08K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 62.08K$ 62.08K $ 62.08K إمداد دورة التداول 100.00M 100.00M 100.00M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Rita Elite Order هي $ 62.08K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RITA يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 62.08K.