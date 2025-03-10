سعر Riddle by Virtuals (RIDDLE)
سعر Riddle by Virtuals (RIDDLE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 302.35K. يتم تحديث سعر RIDDLE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Riddle by Virtuals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.39K
- تغيير سعر Riddle by Virtuals خلال اليوم هو -31.65%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 767.46M
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خلال اليوم، كان سعر Riddle by Virtuals مقابل USD هو $ -0.000182464344381851 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Riddle by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Riddle by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Riddle by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000182464344381851
|-31.65%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Riddle by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.30%
-31.65%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Riddle is an innovative, blockchain-powered game show that leverages artificial intelligence to host daily interactive riddles on social media. Conceived in late 2024, the project utilizes its native token, $RIDDLE, to reward players for solving riddles posted on X (formerly Twitter). The gameplay is structured into multiple versions throughout the day—with varying levels of word redaction—to ensure an engaging, competitive environment. Built on the Base blockchain via Virtuals Protocol, Riddle integrates fair tokenomics with an automated reward system, providing both “first-to-solve” and random rewards. This unique blend of live social engagement and crypto incentives establishes Riddle as a novel entrant in the decentralized gaming space.
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