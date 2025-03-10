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سعر Riddle by Virtuals (RIDDLE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 302.35K . يتم تحديث سعر RIDDLE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Riddle by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.39K - تغيير سعر Riddle by Virtuals خلال اليوم هو -31.65% - لديه عرض متداول بقيمة USD 767.46M

أداء سعر Riddle by Virtuals (RIDDLE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Riddle by Virtuals مقابل USD هو $ -0.000182464344381851 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Riddle by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Riddle by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Riddle by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000182464344381851 -31.65% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Riddle by Virtuals (RIDDLE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Riddle by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.30% تغير السعر (1يوم) -31.65% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Riddle by Virtuals (RIDDLE)

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