سعر Restake Finance (RSTK)
سعر Restake Finance (RSTK) المباشر لليوم هو USD 0.01220426. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 468.09K. يتم تحديث سعر RSTK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Restake Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 128.16
- تغيير سعر Restake Finance خلال اليوم هو -3.12%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 38.26M
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خلال اليوم، كان سعر Restake Finance مقابل USD هو $ -0.00039315856812777 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Restake Finance مقابل USD هو $ -0.0019103486 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Restake Finance مقابل USD هو $ +0.0000840653 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Restake Finance مقابل USD هو $ -0.008664123303107547 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00039315856812777
|-3.12%
|30 يوم
|$ -0.0019103486
|-15.65%
|60 يوم
|$ +0.0000840653
|+0.69%
|90 يوم
|$ -0.008664123303107547
|-41.51%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Restake Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.21%
-3.12%
-15.91%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Restake Finance DAO is a decentralized autonomous organization that aims to become a yield powerhouse – by introducing modular liquid restaking to EigenLayer. We’re building a new era of yield - an intuitive platform to restake your liquid staking tokens and maximise your on-chain rewards through $rstETH, our liquid restaking token. Using $rstETH will allow you to earn restaking rewards while receiving a liquid derivative in exchange for your locked principal. You will have instant liquidity to your tokens and the ability to compound yield.
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