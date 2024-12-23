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سعر Restake Finance (RSTK) المباشر لليوم هو USD 0.01220426 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 468.09K . يتم تحديث سعر RSTK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Restake Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 128.16 - تغيير سعر Restake Finance خلال اليوم هو -3.12% - لديه عرض متداول بقيمة USD 38.26M

أداء سعر Restake Finance (RSTK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Restake Finance مقابل USD هو $ -0.00039315856812777 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Restake Finance مقابل USD هو $ -0.0019103486 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Restake Finance مقابل USD هو $ +0.0000840653 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Restake Finance مقابل USD هو $ -0.008664123303107547 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00039315856812777 -3.12% 30 يوم $ -0.0019103486 -15.65% 60 يوم $ +0.0000840653 +0.69% 90 يوم $ -0.008664123303107547 -41.51%

تحليل سعر Restake Finance (RSTK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Restake Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01207361$ 0.01207361 $ 0.01207361 24 ساعة مرتفع $ 0.01280222$ 0.01280222 $ 0.01280222 عالية طوال الوقت $ 2.8$ 2.8 $ 2.8 تغير السعر (1 ساعة) -1.21% تغير السعر (1يوم) -3.12% تغير السعر (7 أيام) -15.91%

معلومات سوق Restake Finance (RSTK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: