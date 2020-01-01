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أعلى رموز حوكمة إعادة رهن السيولة التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع رموز حوكمة إعادة رهن السيولة. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Ether.Fi Foundation
Ether.Fi Foundation
ETHFI
$ 0,4952
-0,04%
-1,22%
+34,65%
$ 441,13M
$ 5,12M
2
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1,319
+0,08%
+3,93%
+0,38%
$ 225,89M
$ 238,68K
3
KernelDAO
KernelDAO
KERNEL
$ 0,03298
+0,12%
-1,11%
-8,64%
$ 9,48M
$ 1,64M
4
Puffer
Puffer
PUFFER
$ 0,012
0,00%
-1,64%
-4,76%
$ 5,81M
$ 4,85M
5
Swell Network
Swell Network
SWELL
$ 0,0006095
+0,89%
-1,96%
-4,44%
$ 3,01M
$ 88,64M
6
Lair
Lair
LAIR
$ 0,0006275
+0,50%
-0,00%
-3,75%
$ 445,37K
$ 276,73
7
Kyros
Kyros
KYROS
$ 0,01281851
+0,06%
+0,01%
-1,44%
$ 295,21K
$ 6,93
8
Restake Finance
Restake Finance
RSTK
$ 0,00187196
0,00%
--
0,00%
$ 71,61K
$ 1,17
9
MilkyWay
MilkyWay
MILK
$ 3,779E-5
0,00%
-7,30%
-10,32%
$ 45,34K
--
10
Fragmetric
Fragmetric
FRAG
$ 0,00021218
-0,12%
-0,23%
-70,03%
$ 42,86K
$ 55,75
11
mETHProtocol
mETHProtocol
COOK
$ 0,002386
-0,08%
-0,79%
-2,01%
--
$ 23,32M
12
CYGNUS
CYGNUS
CGN
$ 0,002138
+0,14%
+0,23%
+7,91%
--
$ 27,61M

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة رموز حوكمة إعادة رهن السيولة ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
رموز حوكمة إعادة رهن السيولة تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 12 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $686.22M.
ما هو التوكن رموز حوكمة إعادة رهن السيولة الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين رموز حوكمة إعادة رهن السيولة التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر PENDLE أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 3.93% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة رموز حوكمة إعادة رهن السيولة الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 12 رموز حوكمة إعادة رهن السيولة التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة رموز حوكمة إعادة رهن السيولة الشائعة ETHFI, PENDLE, KERNEL. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة رموز حوكمة إعادة رهن السيولة ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة رموز حوكمة إعادة رهن السيولة حوالي $686.22M. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع رموز حوكمة إعادة رهن السيولة ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.