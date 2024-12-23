سعر Remilia (REMILIA)
سعر Remilia (REMILIA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 258.15K. يتم تحديث سعر REMILIA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Remilia الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 446.07K
- تغيير سعر Remilia خلال اليوم هو -4.49%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.61M
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خلال اليوم، كان سعر Remilia مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Remilia مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Remilia مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Remilia مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.49%
|30 يوم
|$ 0
|-65.77%
|60 يوم
|$ 0
|-72.94%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Remilia: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-8.23%
-4.49%
-40.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Remilia Cult is an edgy, anonymous collective known for creating the NFT projects Milady Maker and Remilio Babies. Fusing anime influences, internet nostalgia, and post-ironic humor, they capture the essence of subcultures like vaporwave, e-girl fashion, and lo-fi aesthetics. Their work often provokes and challenges traditional art norms, pushing boundaries while embracing the chaos of digital culture. Despite facing controversies, Remilia continues to grow an influential and loyal online community that thrives on irony, dark humor, and a collective sense of purpose. The cult’s creative vision lies in redefining how art, memes, and digital identity intersect in the modern age.
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