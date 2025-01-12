سعر Relend USDC (REUSDC)
سعر Relend USDC (REUSDC) المباشر لليوم هو USD 1.03. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 18.22M. يتم تحديث سعر REUSDC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Relend USDC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Relend USDC خلال اليوم هو +0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 17.68M
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خلال اليوم، كان سعر Relend USDC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Relend USDC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Relend USDC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Relend USDC مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.00%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Relend USDC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.15%
+0.00%
+0.30%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Solving liquidity fragmentation of L2s with fractional reserve banking. Relend Network allows for lending and borrowing akin to fractional reserve banking. Lenders are able to supply assets which act as reserves for a 10x increase in the lending supply. Borrowers benefit from earning a return on their collateral provided as well as accruing yield on their borrowed funds. We implement the money multiplier effect to grow economic activity across different L2 ecosystems. The Relend USDC vault serves as a pre-deposit vault for Relend Network. Users who supply USDC will collect RELEND units and have the option to access Relend Network once live. Collateral markets are selected for competitive yield and long term partner alignment. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.
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C$1.4832
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৳126.2059
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₦1,604.3589
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₸546.1266
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฿35.7204
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Fr0.9373
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