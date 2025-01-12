احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر REUSDC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر REUSDC.

سعر Relend USDC (REUSDC) المباشر لليوم هو USD 1.03 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 18.22M . يتم تحديث سعر REUSDC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Relend USDC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Relend USDC خلال اليوم هو +0.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 17.68M

أداء سعر Relend USDC (REUSDC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Relend USDC مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Relend USDC مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Relend USDC مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Relend USDC مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.00% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Relend USDC (REUSDC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Relend USDC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.027$ 1.027 $ 1.027 24 ساعة مرتفع $ 1.031$ 1.031 $ 1.031 عالية طوال الوقت $ 1.036$ 1.036 $ 1.036 تغير السعر (1 ساعة) +0.15% تغير السعر (1يوم) +0.00% تغير السعر (7 أيام) +0.30%

معلومات سوق Relend USDC (REUSDC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: