سعر Real MXN (MXNE)
سعر Real MXN (MXNE) المباشر لليوم هو USD 0.0487806. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 69.66K. يتم تحديث سعر MXNE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Real MXN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Real MXN خلال اليوم هو +0.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.43M
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خلال اليوم، كان سعر Real MXN مقابل USD هو $ +0.00011679 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Real MXN مقابل USD هو $ -0.0008615483 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Real MXN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Real MXN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00011679
|+0.24%
|30 يوم
|$ -0.0008615483
|-1.76%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Real MXN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
+0.24%
-0.18%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Issued by Brale in partnership with Etherfuse, Real MXN (MXNe) is a Mexican peso-backed stablecoin powering onchain payments and FX in the local Mexican economy. MXNe is used for * Remittances: Mexico is one of the largest recipients of remittances worldwide, and MXNe offers a direct on-chain solution to reduce fees and complexity. * Merchant Payments and Payroll: Businesses can settle invoices, payroll, and daily operations in Pesos on-chain, minimizing FX exposure. MXNe is redeemable 1:1 for the equal value of Mexican Pesos, and is available on Base, Solana, and Stellar. MXNe can be acquired by directly onboarding with Brale to mint new MXNe, by onramping on Capa Finance, and by swapping in the MXNe/USDC liquidity pool on Aerodrome.
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