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سعر Real MXN (MXNE) المباشر لليوم هو USD 0.0487806 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 69.66K . يتم تحديث سعر MXNE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Real MXN الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Real MXN خلال اليوم هو +0.24% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.43M

أداء سعر Real MXN (MXNE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Real MXN مقابل USD هو $ +0.00011679 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Real MXN مقابل USD هو $ -0.0008615483 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Real MXN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Real MXN مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00011679 +0.24% 30 يوم $ -0.0008615483 -1.76% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Real MXN (MXNE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Real MXN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.04841553$ 0.04841553 $ 0.04841553 24 ساعة مرتفع $ 0.04899421$ 0.04899421 $ 0.04899421 عالية طوال الوقت $ 0.051014$ 0.051014 $ 0.051014 تغير السعر (1 ساعة) +0.02% تغير السعر (1يوم) +0.24% تغير السعر (7 أيام) -0.18%

معلومات سوق Real MXN (MXNE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: