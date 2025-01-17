سعر Qubit The Quantum Dog (QUBIT)
سعر Qubit The Quantum Dog (QUBIT) المباشر لليوم هو USD 0.00032219. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 322.16K. يتم تحديث سعر QUBIT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Qubit The Quantum Dog الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 101.71K
- تغيير سعر Qubit The Quantum Dog خلال اليوم هو -2.65%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.89M
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خلال اليوم، كان سعر Qubit The Quantum Dog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Qubit The Quantum Dog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Qubit The Quantum Dog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Qubit The Quantum Dog مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.65%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Qubit The Quantum Dog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.65%
-2.65%
-49.07%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Qubit the dog, a loyal companion on the Google blockchain frontier, spends its days fetching quantum insights and sniffing out the future of decentralized tech. When not pondering entanglement and superposition, Qubit enjoys chasing cosmic treats and wagging its tail at the edges of possibility. Qubit the dog is a mascot associated with Google's Quantum AI team, known for his appearances in interviews and promotional materials related to quantum computing. His presence adds a whimsical touch to complex topics, making quantum computing more approachable.
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