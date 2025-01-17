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سعر Qubit The Quantum Dog (QUBIT) المباشر لليوم هو USD 0.00032219 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 322.16K . يتم تحديث سعر QUBIT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Qubit The Quantum Dog الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 101.71K - تغيير سعر Qubit The Quantum Dog خلال اليوم هو -2.65% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.89M

أداء سعر Qubit The Quantum Dog (QUBIT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Qubit The Quantum Dog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Qubit The Quantum Dog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Qubit The Quantum Dog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Qubit The Quantum Dog مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.65% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Qubit The Quantum Dog (QUBIT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Qubit The Quantum Dog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00029644$ 0.00029644 $ 0.00029644 24 ساعة مرتفع $ 0.00048175$ 0.00048175 $ 0.00048175 عالية طوال الوقت $ 0.0035741$ 0.0035741 $ 0.0035741 تغير السعر (1 ساعة) -3.65% تغير السعر (1يوم) -2.65% تغير السعر (7 أيام) -49.07%

معلومات سوق Qubit The Quantum Dog (QUBIT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: