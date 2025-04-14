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سعر Quan2um ($QNTM) المباشر لليوم هو USD 0.00223227 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.12M . يتم تحديث سعر $QNTM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Quan2um الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Quan2um خلال اليوم هو +1.86% - لديه عرض متداول بقيمة USD 500.00M

أداء سعر Quan2um ($QNTM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Quan2um مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Quan2um مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Quan2um مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Quan2um مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.86% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Quan2um ($QNTM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Quan2um: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00210256$ 0.00210256 $ 0.00210256 24 ساعة مرتفع $ 0.00226169$ 0.00226169 $ 0.00226169 عالية طوال الوقت $ 0.00700238$ 0.00700238 $ 0.00700238 تغير السعر (1 ساعة) +0.99% تغير السعر (1يوم) +1.86% تغير السعر (7 أيام) +24.11%

معلومات سوق Quan2um ($QNTM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: