سعر Quan2um ($QNTM)
سعر Quan2um ($QNTM) المباشر لليوم هو USD 0.00223227. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.12M. يتم تحديث سعر $QNTM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Quan2um الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Quan2um خلال اليوم هو +1.86%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 500.00M
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خلال اليوم، كان سعر Quan2um مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Quan2um مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Quan2um مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Quan2um مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.86%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Quan2um: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.99%
+1.86%
+24.11%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$QNTM is the native token of the first Shariah-compliant exchange on Solana. It serves as the platform’s internal currency, enabling transactions, trading fee discounts, and governance participation. A portion of the token supply supports Islamic projects and charitable initiatives, ensuring ethical financial practices. $QNTM aligns with Islamic finance principles, avoiding interest-based earnings, excessive uncertainty, and speculative activities.
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