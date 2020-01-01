توكنوميكس QUAIN (QUAIN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول QUAIN (QUAIN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات QUAIN (QUAIN) What is Quain? Quain is an advanced RWA & AI agent designed to analyze and recognize all financial markets while offering diverse investment options to crypto users. It aims to open new investment opportunities with a single click in the near future. By scanning the Solana ecosystem, the entire cryptocurrency market, precious metals, and leading stock indices such as NIKKEI, SHANGHAI, NASDAQ, EURONEXT, and NYSE, Quain provides its users with valuable insights. (Detailed information about the capability to trade in these markets will be shared soon.) Quain serves as an innovative RWA & AI agent that unites all financial instruments on a single platform, ensuring seamless access for its users. الموقع الرسمي: https://quaindot.com/ الوثيقة البيضاء: https://quaindot.com/docs اشتر QUAIN الآن!

توكنوميكس QUAIN (QUAIN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار QUAIN (QUAIN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 246.13K $ 246.13K $ 246.13K إجمالي العرض: $ 999.86M $ 999.86M $ 999.86M العرض المتداول: $ 999.86M $ 999.86M $ 999.86M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 246.13K $ 246.13K $ 246.13K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01004267 $ 0.01004267 $ 0.01004267 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00024617 $ 0.00024617 $ 0.00024617 معرفة المزيد عن سعر QUAIN (QUAIN)

توكنوميكس QUAIN (QUAIN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس QUAIN (QUAIN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن QUAIN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن QUAIN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس QUAIN، استكشف السعر المباشر لتوكن QUAIN!

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