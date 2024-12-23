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سعر PsyDAO (PSY) المباشر لليوم هو USD 0.088433 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.20M . يتم تحديث سعر PSY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PsyDAO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.91K - تغيير سعر PsyDAO خلال اليوم هو +2.91% - لديه عرض متداول بقيمة USD 24.78M

أداء سعر PsyDAO (PSY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PsyDAO مقابل USD هو $ +0.00249726 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PsyDAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PsyDAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PsyDAO مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00249726 +2.91% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر PsyDAO (PSY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PsyDAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.084371$ 0.084371 $ 0.084371 24 ساعة مرتفع $ 0.089789$ 0.089789 $ 0.089789 عالية طوال الوقت $ 0.171996$ 0.171996 $ 0.171996 تغير السعر (1 ساعة) -0.55% تغير السعر (1يوم) +2.91% تغير السعر (7 أيام) -18.28%

معلومات سوق PsyDAO (PSY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: