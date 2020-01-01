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أعلى العلوم اللامركزية (DeSci) التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع العلوم اللامركزية (DeSci). العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0.2553
-0.62%
-1.16%
-4.90%
$ 128.15M
$ 372.22K
2
Aethir
Aethir
ATH
$ 0.003854
0.00%
-0.92%
-1.45%
$ 77.94M
$ 15.82M
3
BIO Protocol
BIO Protocol
BIO
$ 0.02454
-0.36%
+0.49%
-1.00%
$ 54.42M
$ 2.99M
4
The Innovation Game
The Innovation Game
TIG
$ 0.76739
-0.08%
-0.07%
-7.77%
$ 23.25M
$ 415.56K
5
NOVA
NOVA
SN68
$ 4.61
0.00%
-0.00%
-3.15%
$ 22.47M
$ 170.81K
6
HairDAO
HairDAO
HAIR
$ 13.62
+0.29%
-0.00%
-1.80%
$ 9.56M
$ 3.24K
7
VENOM
VENOM
VENOM
$ 0.009009
-0.08%
-0.13%
-7.19%
$ 8.91M
$ 6.35M
8
VitaDAO
VitaDAO
VITA
$ 0.225896
-0.04%
+0.01%
-4.41%
$ 5.94M
$ 3.93K
9
GenesisL1
GenesisL1
L1
$ 0.084772
-2.08%
-0.01%
-19.98%
$ 3.52M
$ 5.66K
10
Bluzelle
Bluzelle
BLZ
$ 0.00653885
-0.01%
+0.02%
+0.58%
$ 3.12M
$ 102.07K
11
SpineDAO Token
SpineDAO Token
SPINE
$ 0.00207131
+0.01%
+0.00%
-0.80%
$ 2.07M
$ 520.40
12
Gridcoin
Gridcoin
GRC
$ 0.00385232
+0.43%
+0.22%
+31.59%
$ 1.95M
$ 19.26
13
VitaRNA
VitaRNA
VITARNA
$ 0.787666
-0.04%
+0.01%
+0.39%
$ 1.92M
$ 938.28
14
Aubrai by Bio
Aubrai by Bio
AUBRAI
$ 1.11
0.00%
+0.00%
+3.45%
$ 1.59M
$ 40.50
15
Cypher Tempre
Cypher Tempre
CPHY
$ 0.0010684
0.00%
+0.00%
-4.90%
$ 1.07M
$ 211.54
16
ValleyDAO
ValleyDAO
GROW
$ 0.077971
0.00%
-0.03%
-3.04%
$ 899.37K
$ 25.76
17
AxonDAO Governance Token
AxonDAO Governance Token
AXGT
$ 0.0017757
+0.69%
+0.21%
+4.72%
$ 672.97K
$ 4.05K
18
Cerebrum DAO
Cerebrum DAO
NEURON
$ 1.739E-5
-0.34%
+4.30%
-1.25%
$ 549.88K
--
19
CryoDAO
CryoDAO
CRYO
$ 0.155889
+0.28%
+0.01%
-1.04%
$ 450.19K
$ 1.01K
20
Quantum Biology DAO
Quantum Biology DAO
QBIO
$ 0.00207641
0.00%
+0.01%
+1.36%
$ 403.70K
$ 624.86
21
Curetopia
Curetopia
CURES
$ 0.00975427
0.00%
+0.01%
-0.51%
$ 384.10K
$ 180.91
22
GenomesDAO GENOME
GenomesDAO GENOME
GENOME
$ 0.00033277
+0.25%
-0.02%
+1.45%
$ 332.70K
$ 310.40
23
D1ckGPT
D1ckGPT
DICK
$ 0.00469462
+0.22%
+0.00%
-1.53%
$ 306.76K
$ 23.70
24
Dynex
Dynex
DNX
$ 0.002802
0.00%
+7.23%
-0.43%
$ 301.03K
$ 2.41M
25
HydraDAO
HydraDAO
HYDRA
$ 0.02533693
0.00%
+0.02%
+3.14%
$ 298.33K
$ 204.41
26
Factor
Factor
FACT
$ 0.2424
+0.41%
-15.63%
-13.46%
$ 286.82K
$ 4.83K
27
Welshare Health Token
Welshare Health Token
WEL
$ 0.00028837
0.00%
-0.00%
-1.68%
$ 222.83K
$ 11.53
28
PoSciDonDAO Token
PoSciDonDAO Token
SCI
$ 0.03965283
0.00%
--
+0.31%
$ 206.74K
$ 4.93
29
DigiHealth
DigiHealth
DGH
$ 0.00018559
0.00%
--
+3.21%
$ 185.59K
$ 285.05
30
yesnoerror
yesnoerror
YNE
$ 0.00017986
+0.01%
+0.01%
-1.61%
$ 179.84K
$ 29.70K
31
Data Lake
Data Lake
LAKE
$ 0.00010322
+0.28%
+0.03%
-4.62%
$ 171.79K
$ 103.22
32
Rifampicin
Rifampicin
$RIF
$ 0.00017108
-0.25%
+0.01%
+2.25%
$ 171.03K
$ 299.72
33
Urolithin A
Urolithin A
$URO
$ 0.00014601
-0.35%
-0.01%
-1.76%
$ 145.98K
$ 328.02
34
Eli5a
Eli5a
ELI5A
$ 0.00491171
+0.23%
+0.02%
+2.47%
$ 103.11K
$ 32.84
35
PsyDAO
PsyDAO
PSY
$ 0.00264432
0.00%
-0.01%
-0.05%
$ 90.36K
$ 31.59
36
Etica
Etica
ETI
$ 0.01107418
0.00%
+0.05%
+1.01%
$ 78.45K
$ 61.96
37
AIMX
AIMX
AIMX
$ 0.0001526
0.00%
--
0.00%
$ 60.23K
$ 4.28
38
Imprnt
Imprnt
PRNT
$ 0.00116981
0.00%
--
-4.62%
$ 58.49K
$ 114.22
39
CRYORAT
CRYORAT
CRYORAT
$ 0.00639838
0.00%
--
+3.66%
$ 57.01K
$ 63.31
40
VitaStem
VitaStem
VITASTEM
$ 0.0060019
-0.01%
-0.00%
-22.21%
$ 50.97K
$ 9.71
41
Cardio
Cardio
CARDIO
$ 5.487E-5
+0.57%
-3.60%
-1.10%
$ 48.79K
--
42
ZAYA AI
ZAYA AI
ZAI
$ 0.00116991
0.00%
--
+18.12%
$ 46.90K
$ 2.62
43
Deep Worm
Deep Worm
WORM
$ 4.338E-5
0.00%
-0.40%
-0.25%
$ 43.36K
--
44
SOLVE
SOLVE
SOLVE
$ 4.144E-5
0.00%
-6.20%
0.00%
$ 41.44K
--
45
Protean
Protean
PRTN
$ 3.7377E-7
-0.30%
-0.50%
-21.53%
$ 37.38K
--
46
Brain Worms
Brain Worms
BWORM
$ 10.97
0.00%
--
0.00%
$ 32.37K
$ 75.21
47
BitDoctorAI
BitDoctorAI
AIDD
$ 2.999E-5
0.00%
0.00%
-0.30%
$ 29.88K
--
48
SUI Desci Agents
SUI Desci Agents
DESCI
$ 2.259E-5
0.00%
-1.90%
-1.91%
$ 16.83K
--
49
Senku Ishigami by Virtuals
Senku Ishigami by Virtuals
SENKU
$ 1.616E-5
0.00%
+0.40%
-2.71%
$ 16.16K
--
50
Muhdo Hub
Muhdo Hub
DNA
$ 3.3E-6
0.00%
-9.20%
0.00%
$ 15.72K
--

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة العلوم اللامركزية (DeSci) ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
العلوم اللامركزية (DeSci) تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 56 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $352.89M.
ما هو التوكن العلوم اللامركزية (DeSci) الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين العلوم اللامركزية (DeSci) التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر RSC أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 17.25% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة العلوم اللامركزية (DeSci) الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 56 العلوم اللامركزية (DeSci) التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة العلوم اللامركزية (DeSci) الشائعة TRAC, ATH, BIO. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة العلوم اللامركزية (DeSci) ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة العلوم اللامركزية (DeSci) حوالي $352.89M. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع العلوم اللامركزية (DeSci) ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.