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سعر Polkamarkets (POLK) المباشر لليوم هو USD 0.02042214 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.04M . يتم تحديث سعر POLK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Polkamarkets الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 162.78K - تغيير سعر Polkamarkets خلال اليوم هو +0.22% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر Polkamarkets (POLK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Polkamarkets مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Polkamarkets مقابل USD هو $ -0.0033168353 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Polkamarkets مقابل USD هو $ +0.0101290730 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Polkamarkets مقابل USD هو $ +0.007770184116727717 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.22% 30 يوم $ -0.0033168353 -16.24% 60 يوم $ +0.0101290730 +49.60% 90 يوم $ +0.007770184116727717 +61.41%

تحليل سعر Polkamarkets (POLK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Polkamarkets: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02006191$ 0.02006191 $ 0.02006191 24 ساعة مرتفع $ 0.02117633$ 0.02117633 $ 0.02117633 عالية طوال الوقت $ 4.18$ 4.18 $ 4.18 تغير السعر (1 ساعة) -0.39% تغير السعر (1يوم) +0.22% تغير السعر (7 أيام) -25.87%

معلومات سوق Polkamarkets (POLK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: