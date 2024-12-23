سعر Polkamarkets (POLK)
سعر Polkamarkets (POLK) المباشر لليوم هو USD 0.02042214. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.04M. يتم تحديث سعر POLK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Polkamarkets الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 162.78K
- تغيير سعر Polkamarkets خلال اليوم هو +0.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر Polkamarkets مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Polkamarkets مقابل USD هو $ -0.0033168353 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Polkamarkets مقابل USD هو $ +0.0101290730 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Polkamarkets مقابل USD هو $ +0.007770184116727717 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.22%
|30 يوم
|$ -0.0033168353
|-16.24%
|60 يوم
|$ +0.0101290730
|+49.60%
|90 يوم
|$ +0.007770184116727717
|+61.41%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Polkamarkets: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.39%
+0.22%
-25.87%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Polkamarkets is a DeFi-Powered Prediction Market built for cross-chain information exchange and trading, where users take positions on outcomes of real world events–in a decentralized and interoperable platform on Polkadot. Users can monetise their forecasts of future outcomes and events within an interoperable and decentralized infrastructure, where your beliefs become assets with financial value traded openly on the market. Buy & Sell fractions of event outcomes, or even create your own events where others can take their own positions. Participate & Provide Liquidity to Earn.
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