معلومات سعر Pockemy (PKM) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.03301221$ 0.03301221 $ 0.03301221 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -1.01% تغير السعر (1يوم) -5.80% تغير السعر (7 أيام) -23.49% تغير السعر (7 أيام) -23.49%

سعر Pockemy (PKM) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PKM بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPKM على الإطلاق هو $ 0.03301221، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PKM -1.01% على مدار الساعة الماضية، -5.80% على مدار 24 ساعة، و -23.49% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Pockemy (PKM)

القيمة السوقية $ 829.52K$ 829.52K $ 829.52K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 829.52K$ 829.52K $ 829.52K إمداد دورة التداول 999.94M 999.94M 999.94M إجمالي العرض 999,938,678.136696 999,938,678.136696 999,938,678.136696

القيمة السوقية الحالية لـ Pockemy هي $ 829.52K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PKM يبلغ 999.94M، مع إجمالي عرض 999938678.136696. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 829.52K.