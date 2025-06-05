سعر PNP Exchange (PNP)
سعر PNP Exchange (PNP) المباشر لليوم هو USD 0.00136831. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.37M. يتم تحديث سعر PNP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PNP Exchange الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر PNP Exchange خلال اليوم هو -3.13%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M
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خلال اليوم، كان سعر PNP Exchange مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PNP Exchange مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PNP Exchange مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PNP Exchange مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.13%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PNP Exchange: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.77%
-3.13%
-10.78%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Predictandpump (PNP), aimed at making prediction markets fully permissionless and accessible. No orderbook, No illiquid markets. Trade your sentiments directly against the bonding curve permissionlesly! pnp.exchange embodies the concept of "correct-by-construction" markets: we start from facts we want to know, then deliberately design markets to optimally elicit that information from participants. Any user can pose a question about future events, create an instantly tradable market around it, and earn fees from the trading pool.
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