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سعر PNP Exchange (PNP) المباشر لليوم هو USD 0.00136831 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.37M . يتم تحديث سعر PNP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PNP Exchange الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر PNP Exchange خلال اليوم هو -3.13% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M

أداء سعر PNP Exchange (PNP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PNP Exchange مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PNP Exchange مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PNP Exchange مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PNP Exchange مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.13% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر PNP Exchange (PNP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PNP Exchange: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00124998$ 0.00124998 $ 0.00124998 24 ساعة مرتفع $ 0.00174179$ 0.00174179 $ 0.00174179 عالية طوال الوقت $ 0.00298397$ 0.00298397 $ 0.00298397 تغير السعر (1 ساعة) +3.77% تغير السعر (1يوم) -3.13% تغير السعر (7 أيام) -10.78%

معلومات سوق PNP Exchange (PNP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: