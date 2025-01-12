سعر Piggy (PIGGY)
سعر Piggy (PIGGY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.71M. يتم تحديث سعر PIGGY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Piggy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.20K
- تغيير سعر Piggy خلال اليوم هو -4.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 63.12B
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خلال اليوم، كان سعر Piggy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Piggy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Piggy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Piggy مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.45%
|30 يوم
|$ 0
|+62.65%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Piggy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.81%
-4.45%
-28.97%
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