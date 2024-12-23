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سعر Phoenixcoin (PXC) المباشر لليوم هو USD 0.01344631 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.24M . يتم تحديث سعر PXC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Phoenixcoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.98 - تغيير سعر Phoenixcoin خلال اليوم هو -3.16% - لديه عرض متداول بقيمة USD 91.89M

أداء سعر Phoenixcoin (PXC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Phoenixcoin مقابل USD هو $ -0.00043929104098713 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Phoenixcoin مقابل USD هو $ +0.0001312171 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Phoenixcoin مقابل USD هو $ +0.0073901471 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Phoenixcoin مقابل USD هو $ +0.004739220621524923 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00043929104098713 -3.16% 30 يوم $ +0.0001312171 +0.98% 60 يوم $ +0.0073901471 +54.96% 90 يوم $ +0.004739220621524923 +54.43%

تحليل سعر Phoenixcoin (PXC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Phoenixcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01342701$ 0.01342701 $ 0.01342701 24 ساعة مرتفع $ 0.01397542$ 0.01397542 $ 0.01397542 عالية طوال الوقت $ 0.102731$ 0.102731 $ 0.102731 تغير السعر (1 ساعة) -0.67% تغير السعر (1يوم) -3.16% تغير السعر (7 أيام) -14.72%

معلومات سوق Phoenixcoin (PXC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: