سعر Phoenixcoin (PXC)
سعر Phoenixcoin (PXC) المباشر لليوم هو USD 0.01344631. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.24M. يتم تحديث سعر PXC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Phoenixcoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.98
- تغيير سعر Phoenixcoin خلال اليوم هو -3.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 91.89M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر PXC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر PXC.
خلال اليوم، كان سعر Phoenixcoin مقابل USD هو $ -0.00043929104098713 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Phoenixcoin مقابل USD هو $ +0.0001312171 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Phoenixcoin مقابل USD هو $ +0.0073901471 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Phoenixcoin مقابل USD هو $ +0.004739220621524923 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00043929104098713
|-3.16%
|30 يوم
|$ +0.0001312171
|+0.98%
|60 يوم
|$ +0.0073901471
|+54.96%
|90 يوم
|$ +0.004739220621524923
|+54.43%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Phoenixcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.67%
-3.16%
-14.72%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Phoenixcoin was founded by Phenix Crypto Systems Network Inc., owned and operated by John Carmiche (JohnCar) and Michael Burns (iamatrix). The first block was mined (generated) on the 8th of May 2013, but the currency wasn't released to public until about 20000 blocks which resulted in a pre-mine of about 1 million coins. The original name was Phenixcoin. The coin was supposed to be used for various projects by the founding company such as Phenix Poker or Phenix Safe Trade. On the 11th of July 2013, Phoenixcoin together with Feathercoin and Worldcoin established the UNOCS (United Open Currency Solutions), an alliance aimed at joint development and promotion. Unfortunately, the alliance fell apart later due to poor development and project management after the withdrawal of Feathercoin.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 PXC إلى AUD
A$0.0213796329
|1 PXC إلى GBP
￡0.0106225849
|1 PXC إلى EUR
€0.0127739945
|1 PXC إلى USD
$0.01344631
|1 PXC إلى MYR
RM0.0603739319
|1 PXC إلى TRY
₺0.473310112
|1 PXC إلى JPY
¥2.1044819781
|1 PXC إلى RUB
₽1.3821462049
|1 PXC إلى INR
₹1.1422640345
|1 PXC إلى IDR
Rp216.8759373793
|1 PXC إلى PHP
₱0.7899707125
|1 PXC إلى EGP
￡E.0.6841482528
|1 PXC إلى BRL
R$0.0817535648
|1 PXC إلى CAD
C$0.0192282233
|1 PXC إلى BDT
৳1.6002453531
|1 PXC إلى NGN
₦20.8146189538
|1 PXC إلى UAH
₴0.5616523687
|1 PXC إلى VES
Bs0.68576181
|1 PXC إلى PKR
Rs3.7277205213
|1 PXC إلى KZT
₸7.0325545931
|1 PXC إلى THB
฿0.4608050437
|1 PXC إلى TWD
NT$0.4382152429
|1 PXC إلى CHF
Fr0.0119672159
|1 PXC إلى HKD
HK$0.1044778287
|1 PXC إلى MAD
.د.م0.1347320262