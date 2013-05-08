توكنوميكس Phoenixcoin (PXC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Phoenixcoin (PXC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Phoenixcoin (PXC) Phoenixcoin was founded by Phenix Crypto Systems Network Inc., owned and operated by John Carmiche (JohnCar) and Michael Burns (iamatrix). The first block was mined (generated) on the 8th of May 2013, but the currency wasn't released to public until about 20000 blocks which resulted in a pre-mine of about 1 million coins. The original name was Phenixcoin. The coin was supposed to be used for various projects by the founding company such as Phenix Poker or Phenix Safe Trade. On the 11th of July 2013, Phoenixcoin together with Feathercoin and Worldcoin established the UNOCS (United Open Currency Solutions), an alliance aimed at joint development and promotion. Unfortunately, the alliance fell apart later due to poor development and project management after the withdrawal of Feathercoin. الموقع الرسمي: http://phoenixcoin.org/ اشتر PXC الآن!

توكنوميكس Phoenixcoin (PXC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Phoenixcoin (PXC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.31M $ 1.31M $ 1.31M إجمالي العرض: $ 92.55M $ 92.55M $ 92.55M العرض المتداول: $ 92.55M $ 92.55M $ 92.55M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.31M $ 1.31M $ 1.31M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.102731 $ 0.102731 $ 0.102731 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.01414739 $ 0.01414739 $ 0.01414739 معرفة المزيد عن سعر Phoenixcoin (PXC)

توكنوميكس Phoenixcoin (PXC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Phoenixcoin (PXC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PXC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PXC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PXC، استكشف السعر المباشر لتوكن PXC!

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