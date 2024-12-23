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سعر Pharaoh (PHAR) المباشر لليوم هو USD 204.38 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.75M . يتم تحديث سعر PHAR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pharaoh الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 184.09K - تغيير سعر Pharaoh خلال اليوم هو -3.42% - لديه عرض متداول بقيمة USD 18.33K

أداء سعر Pharaoh (PHAR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pharaoh مقابل USD هو $ -7.2504050514734 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pharaoh مقابل USD هو $ +44.0235337520 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pharaoh مقابل USD هو $ +480.8699851780 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pharaoh مقابل USD هو $ +171.70089253014197 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -7.2504050514734 -3.42% 30 يوم $ +44.0235337520 +21.54% 60 يوم $ +480.8699851780 +235.28% 90 يوم $ +171.70089253014197 +525.41%

تحليل سعر Pharaoh (PHAR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pharaoh: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 202.72$ 202.72 $ 202.72 24 ساعة مرتفع $ 218.38$ 218.38 $ 218.38 عالية طوال الوقت $ 404.83$ 404.83 $ 404.83 تغير السعر (1 ساعة) -0.30% تغير السعر (1يوم) -3.42% تغير السعر (7 أيام) -38.78%

معلومات سوق Pharaoh (PHAR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: