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سعر Pharaoh (PHAR)

USD

مخطط سعر Pharaoh (PHAR) المباشر

$204.01
$204.01$204.01
-3.50%(1D)

سعر Pharaoh (PHAR) لليوم

سعر Pharaoh (PHAR) المباشر لليوم هو USD 204.38. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.75M. يتم تحديث سعر PHAR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pharaoh الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 184.09K
- تغيير سعر Pharaoh خلال اليوم هو -3.42%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 18.33K

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أداء سعر Pharaoh (PHAR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pharaoh مقابل USD هو $ -7.2504050514734 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pharaoh مقابل USD هو $ +44.0235337520 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pharaoh مقابل USD هو $ +480.8699851780 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pharaoh مقابل USD هو $ +171.70089253014197 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -7.2504050514734-3.42%
30 يوم$ +44.0235337520+21.54%
60 يوم$ +480.8699851780+235.28%
90 يوم$ +171.70089253014197+525.41%

تحليل سعر Pharaoh (PHAR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pharaoh: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 202.72
$ 202.72$ 202.72

$ 218.38
$ 218.38$ 218.38

$ 404.83
$ 404.83$ 404.83

-0.30%

-3.42%

-38.78%

معلومات سوق Pharaoh (PHAR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 3.75M
$ 3.75M$ 3.75M

$ 184.09K
$ 184.09K$ 184.09K

18.33K
18.33K 18.33K

ما هو Pharaoh ( PHAR )

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عملة PHAR إلى العملات المحلية

1 PHAR إلى AUD
A$324.9642
1 PHAR إلى GBP
161.4602
1 PHAR إلى EUR
194.161
1 PHAR إلى USD
$204.38
1 PHAR إلى MYR
RM917.6662
1 PHAR إلى TRY
7,194.176
1 PHAR إلى JPY
¥31,987.5138
1 PHAR إلى RUB
21,008.2202
1 PHAR إلى INR
17,362.081
1 PHAR إلى IDR
Rp3,296,451.1514
1 PHAR إلى PHP
12,007.325
1 PHAR إلى EGP
￡E.10,398.8544
1 PHAR إلى BRL
R$1,242.6304
1 PHAR إلى CAD
C$292.2634
1 PHAR إلى BDT
24,323.2638
1 PHAR إلى NGN
316,376.1524
1 PHAR إلى UAH
8,536.9526
1 PHAR إلى VES
Bs10,423.38
1 PHAR إلى PKR
Rs56,660.2674
1 PHAR إلى KZT
106,892.7838
1 PHAR إلى THB
฿7,004.1026
1 PHAR إلى TWD
NT$6,660.7442
1 PHAR إلى CHF
Fr181.8982
1 PHAR إلى HKD
HK$1,588.0326
1 PHAR إلى MAD
.د.م2,047.8876