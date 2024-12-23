سعر Pharaoh (PHAR)
سعر Pharaoh (PHAR) المباشر لليوم هو USD 204.38. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.75M. يتم تحديث سعر PHAR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pharaoh الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 184.09K
- تغيير سعر Pharaoh خلال اليوم هو -3.42%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 18.33K
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خلال اليوم، كان سعر Pharaoh مقابل USD هو $ -7.2504050514734 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pharaoh مقابل USD هو $ +44.0235337520 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pharaoh مقابل USD هو $ +480.8699851780 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pharaoh مقابل USD هو $ +171.70089253014197 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -7.2504050514734
|-3.42%
|30 يوم
|$ +44.0235337520
|+21.54%
|60 يوم
|$ +480.8699851780
|+235.28%
|90 يوم
|$ +171.70089253014197
|+525.41%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pharaoh: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.30%
-3.42%
-38.78%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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