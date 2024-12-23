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سعر Petunia (PETUNIA) المباشر لليوم هو USD 0.00025218 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 252.10K . يتم تحديث سعر PETUNIA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Petunia الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 52.84K - تغيير سعر Petunia خلال اليوم هو -15.96% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.68M

أداء سعر Petunia (PETUNIA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Petunia مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Petunia مقابل USD هو $ -0.0002361742 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Petunia مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Petunia مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -15.96% 30 يوم $ -0.0002361742 -93.65% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Petunia (PETUNIA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Petunia: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00025166$ 0.00025166 $ 0.00025166 24 ساعة مرتفع $ 0.00030299$ 0.00030299 $ 0.00030299 عالية طوال الوقت $ 0.04281083$ 0.04281083 $ 0.04281083 تغير السعر (1 ساعة) -0.15% تغير السعر (1يوم) -15.96% تغير السعر (7 أيام) -49.66%

معلومات سوق Petunia (PETUNIA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: