سعر Petunia (PETUNIA)
سعر Petunia (PETUNIA) المباشر لليوم هو USD 0.00025218. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 252.10K. يتم تحديث سعر PETUNIA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Petunia الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 52.84K
- تغيير سعر Petunia خلال اليوم هو -15.96%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.68M
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خلال اليوم، كان سعر Petunia مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Petunia مقابل USD هو $ -0.0002361742 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Petunia مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Petunia مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-15.96%
|30 يوم
|$ -0.0002361742
|-93.65%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Petunia: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.15%
-15.96%
-49.66%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Petunia Binance's "Hippo" token, a meme-inspired cryptocurrency, recently gained attention for its volatility and rapid market movements. Created on the Solana blockchain, the token has seen massive price spikes and high trading volume, largely driven by speculative interest and strategic investments from various traders. This token is attractive to all those that care about animals not only in web3 but also in web2.
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