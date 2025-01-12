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سعر OnlyCalls by Virtuals (CALLS) المباشر لليوم هو USD 0.00143445 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.43M . يتم تحديث سعر CALLS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق OnlyCalls by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 67.02K - تغيير سعر OnlyCalls by Virtuals خلال اليوم هو +23.93% - لديه عرض متداول بقيمة USD 994.14M

أداء سعر OnlyCalls by Virtuals (CALLS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر OnlyCalls by Virtuals مقابل USD هو $ +0.00027695 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر OnlyCalls by Virtuals مقابل USD هو $ -0.0007580514 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر OnlyCalls by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر OnlyCalls by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00027695 +23.93% 30 يوم $ -0.0007580514 -52.84% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر OnlyCalls by Virtuals (CALLS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر OnlyCalls by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0011575$ 0.0011575 $ 0.0011575 24 ساعة مرتفع $ 0.00164755$ 0.00164755 $ 0.00164755 عالية طوال الوقت $ 0.00556986$ 0.00556986 $ 0.00556986 تغير السعر (1 ساعة) -0.86% تغير السعر (1يوم) +23.93% تغير السعر (7 أيام) -48.35%

معلومات سوق OnlyCalls by Virtuals (CALLS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: