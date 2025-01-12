سعر OnlyCalls by Virtuals (CALLS)
سعر OnlyCalls by Virtuals (CALLS) المباشر لليوم هو USD 0.00143445. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.43M. يتم تحديث سعر CALLS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق OnlyCalls by Virtuals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 67.02K
- تغيير سعر OnlyCalls by Virtuals خلال اليوم هو +23.93%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 994.14M
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خلال اليوم، كان سعر OnlyCalls by Virtuals مقابل USD هو $ +0.00027695 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر OnlyCalls by Virtuals مقابل USD هو $ -0.0007580514 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر OnlyCalls by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر OnlyCalls by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00027695
|+23.93%
|30 يوم
|$ -0.0007580514
|-52.84%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر OnlyCalls by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.86%
+23.93%
-48.35%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
OnlyCalls is pioneering a new era of crypto trading through an ecosystem of specialized AI agents trained on extensive market data. Our agents excel at pattern recognition across multiple data streams: On-chain transaction analysisMarket sentiment evaluation Technical pattern identification Wallet cluster behavior Cross-chain opportunity detection These AI agents have demonstrated remarkable accuracy in identifying early-stage opportunities, with successful calls including ACT at 25K and PNUT at 435K before their significant moves. They operate 24/7, removing emotional bias and human limitations from trading decisions. The platform architecture consists of: Alpha Generation Pipeline: Real-time opportunity identification Multi-chain trend analysis Automated signal validation Risk probability scoring Trading Platform Integration: Strategy execution capabilities Advanced risk protocols Portfolio optimization Performance analytics Community Ecosystem Premium signals for token holders Strategy participation Governance mechanisms Revenue distribution Our recent launch on Virtuals attracted over 14,000 holders within 24 hours, validating the market demand for AI-driven trading solutions. The platform uses $CALLS as its native currency for accessing premium features, participating in automated strategies, and platform governance.
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