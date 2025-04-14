سعر ondaxbt (ONDA)
سعر ondaxbt (ONDA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 34.82K. يتم تحديث سعر ONDA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ondaxbt الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر ondaxbt خلال اليوم هو +0.82%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.53M
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خلال اليوم، كان سعر ondaxbt مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ondaxbt مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ondaxbt مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ondaxbt مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.82%
|30 يوم
|$ 0
|-33.86%
|60 يوم
|$ 0
|-60.50%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ondaxbt: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.40%
+0.82%
+20.38%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Onda is an innovative autonomous on-chain SocialFi companion designed to revolutionize online interactions. At its core is OndaLink, a powerful tool that transforms any URL into a dynamic, dedicated chat room. This feature enables real-time communication among users visiting the same webpage, fostering seamless collaboration and engagement. By integrating incentives for active participation, Onda creates a fresh approach to community building, blending social interaction with financial opportunities.
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