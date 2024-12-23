سعر OG SMINEM (OGSM)
سعر OG SMINEM (OGSM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.79M. يتم تحديث سعر OGSM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق OG SMINEM الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.06K
- تغيير سعر OG SMINEM خلال اليوم هو -3.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00T
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خلال اليوم، كان سعر OG SMINEM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر OG SMINEM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر OG SMINEM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر OG SMINEM مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.16%
|30 يوم
|$ 0
|-31.89%
|60 يوم
|$ 0
|+77.18%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر OG SMINEM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.16%
-3.16%
-26.26%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Road map: positive feedback loop = we give Roman 1% from each swap - by doing so we are promising +10 luck to the trader, global peace, prosperity and love. Tokenomics = 100,000,000,000,000 hard cap, 95% of the tokens are locked in the lp, 5% airdropped to holders of MSMN & The Sminem Collection LET'S SEE WHERE IT WILL TAKE US
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