سعر O3 Swap (O3)
سعر O3 Swap (O3) المباشر لليوم هو USD 0.00489024. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 174.87K. يتم تحديث سعر O3 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق O3 Swap الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر O3 Swap خلال اليوم هو -0.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 35.73M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر O3 مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر O3.
خلال اليوم، كان سعر O3 Swap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر O3 Swap مقابل USD هو $ +0.0001893603 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر O3 Swap مقابل USD هو $ -0.0013498133 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر O3 Swap مقابل USD هو $ -0.003342638251101451 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.45%
|30 يوم
|$ +0.0001893603
|+3.87%
|60 يوم
|$ -0.0013498133
|-27.60%
|90 يوم
|$ -0.003342638251101451
|-40.60%
اكتشف أحدث تحليلات سعر O3 Swap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
-0.45%
+13.50%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
O3 Swap, a proprietary cross-chain aggregation protocol, was designed to achieve more efficient trading pathways using 2 solutions. The first solution is Liquidity Aggregation - aggregating the liquidity source across leading Decentralized Exchanges(DEXs) from mainstream blockchains. Another part is Cross-Chain Exchange - implementing cross-chain protocols that allow DeFi users to freely exchange cross-chain assets with one click within their own wallet. There are plenty of sources available in the cryptocurrency market, especially with the emerging burst of Layer 2 projects on Ethereum as well as decentralized environments such as chainBinance Smart Chain and Huobi Eco Chain. These chains are independent from each other, the assets of which are not interconvertible. O3 Swap is changing the game in an effort to realize the interconversion of assets from separate chains. At the same time, O3 aggregator provides the best price quote from more than 10 DEXs for users who are seeking for the best price.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 O3 إلى VND
₫125.39064384
|1 O3 إلى AUD
A$0.0077265792
|1 O3 إلى GBP
￡0.0037165824
|1 O3 إلى EUR
€0.0042545088
|1 O3 إلى USD
$0.00489024
|1 O3 إلى MYR
RM0.0216148608
|1 O3 إلى TRY
₺0.1858780224
|1 O3 إلى JPY
¥0.6969081024
|1 O3 إلى RUB
₽0.41444784
|1 O3 إلى INR
₹0.4204628352
|1 O3 إلى IDR
Rp81.5039673984
|1 O3 إلى KRW
₩6.9960262464
|1 O3 إلى PHP
₱0.2796239232
|1 O3 إلى EGP
￡E.0.2506737024
|1 O3 إلى BRL
R$0.0286568064
|1 O3 إلى CAD
C$0.0067485312
|1 O3 إلى BDT
৳0.5929416
|1 O3 إلى NGN
₦7.7746013568
|1 O3 إلى UAH
₴0.2020158144
|1 O3 إلى VES
Bs0.34720704
|1 O3 إلى PKR
Rs1.3682402496
|1 O3 إلى KZT
₸2.5219945728
|1 O3 إلى THB
฿0.1638719424
|1 O3 إلى TWD
NT$0.1586393856
|1 O3 إلى AED
د.إ0.0179471808
|1 O3 إلى CHF
Fr0.0039610944
|1 O3 إلى HKD
HK$0.03789936
|1 O3 إلى MAD
.د.م0.0453814272
|1 O3 إلى MXN
$0.0991251648