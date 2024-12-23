سعر Noooomeme (NOOOO)
سعر Noooomeme (NOOOO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 823.38K. يتم تحديث سعر NOOOO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Noooomeme الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.57K
- تغيير سعر Noooomeme خلال اليوم هو -5.34%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 997.77M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر NOOOO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر NOOOO.
خلال اليوم، كان سعر Noooomeme مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Noooomeme مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Noooomeme مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Noooomeme مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.34%
|30 يوم
|$ 0
|-70.47%
|60 يوم
|$ 0
|-65.07%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Noooomeme: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.45%
-5.34%
-27.09%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Welcome to $NOOOO, the revolutionary meme coin that transcends mere investment. Embrace a currency that embodies hope, unity, and the collective power of positive intentions. Join our journey of faith and financial empowerment. We are $NOOOO on Solana! With $NOOOO brain cells, $NOOOO will rise to the top. $NOOOO! Libs meltdown $NOOOO meltsup - you are not bullish enough on Liberal Meltdowns. The blue collar memecoin on Solana . The dogecoin of politics On the solana blockchain, They know the irl NOOOO meme, and it evokes emotion- disgust for woke ideology and because of that $NOOOO will exceed $1B mc quicker then you faded it anon.. billions.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 NOOOO إلى AUD
A$--
|1 NOOOO إلى GBP
￡--
|1 NOOOO إلى EUR
€--
|1 NOOOO إلى USD
$--
|1 NOOOO إلى MYR
RM--
|1 NOOOO إلى TRY
₺--
|1 NOOOO إلى JPY
¥--
|1 NOOOO إلى RUB
₽--
|1 NOOOO إلى INR
₹--
|1 NOOOO إلى IDR
Rp--
|1 NOOOO إلى PHP
₱--
|1 NOOOO إلى EGP
￡E.--
|1 NOOOO إلى BRL
R$--
|1 NOOOO إلى CAD
C$--
|1 NOOOO إلى BDT
৳--
|1 NOOOO إلى NGN
₦--
|1 NOOOO إلى UAH
₴--
|1 NOOOO إلى VES
Bs--
|1 NOOOO إلى PKR
Rs--
|1 NOOOO إلى KZT
₸--
|1 NOOOO إلى THB
฿--
|1 NOOOO إلى TWD
NT$--
|1 NOOOO إلى CHF
Fr--
|1 NOOOO إلى HKD
HK$--
|1 NOOOO إلى MAD
.د.م--