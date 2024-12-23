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سعر NKYC Token (NKYC) المباشر لليوم هو USD 29.43 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 117.65M . يتم تحديث سعر NKYC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق NKYC Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 230.07K - تغيير سعر NKYC Token خلال اليوم هو -1.20% - لديه عرض متداول بقيمة USD 4.00M

أداء سعر NKYC Token (NKYC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر NKYC Token مقابل USD هو $ -0.35793469853767 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر NKYC Token مقابل USD هو $ +2.4198758640 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر NKYC Token مقابل USD هو $ +10.8142094790 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر NKYC Token مقابل USD هو $ -0.136866841155477 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.35793469853767 -1.20% 30 يوم $ +2.4198758640 +8.22% 60 يوم $ +10.8142094790 +36.75% 90 يوم $ -0.136866841155477 -0.46%

تحليل سعر NKYC Token (NKYC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر NKYC Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 28.91$ 28.91 $ 28.91 24 ساعة مرتفع $ 30.24$ 30.24 $ 30.24 عالية طوال الوقت $ 35.51$ 35.51 $ 35.51 تغير السعر (1 ساعة) +0.62% تغير السعر (1يوم) -1.20% تغير السعر (7 أيام) -9.17%

معلومات سوق NKYC Token (NKYC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: