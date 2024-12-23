سعر NKYC Token (NKYC)
سعر NKYC Token (NKYC) المباشر لليوم هو USD 29.43. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 117.65M. يتم تحديث سعر NKYC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NKYC Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 230.07K
- تغيير سعر NKYC Token خلال اليوم هو -1.20%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 4.00M
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خلال اليوم، كان سعر NKYC Token مقابل USD هو $ -0.35793469853767 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NKYC Token مقابل USD هو $ +2.4198758640 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NKYC Token مقابل USD هو $ +10.8142094790 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NKYC Token مقابل USD هو $ -0.136866841155477 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.35793469853767
|-1.20%
|30 يوم
|$ +2.4198758640
|+8.22%
|60 يوم
|$ +10.8142094790
|+36.75%
|90 يوم
|$ -0.136866841155477
|-0.46%
اكتشف أحدث تحليلات سعر NKYC Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.62%
-1.20%
-9.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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