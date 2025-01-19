سعر NIAO (NIAO)
سعر NIAO (NIAO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NIAO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NIAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 650.14
- تغيير سعر NIAO خلال اليوم هو -1.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر NIAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NIAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NIAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NIAO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.55%
|30 يوم
|$ 0
|-20.72%
|60 يوم
|$ 0
|-6.32%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر NIAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.39%
-1.55%
-7.27%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The origin of Birdcoin was due to a disgruntled KOL who disapproved of Sun Ge's actions. On July 24, 2023, he saw Sun Ge's tweet praising CZ, so he soulfully questioned Sun Ge: "Do you really admire CZ?" CZ responded with a , causing laughter. Following suggestions from followers, Birdcoin was established, and 100% of the coins were airdropped to the community for free via Twitter. Philosophy: purity, freedom, equality, and universal love.
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