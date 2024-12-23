احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر XNV مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر XNV.

سعر Nerva (XNV) المباشر لليوم هو USD 0.03739261 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 709.34K . يتم تحديث سعر XNV مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Nerva الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 393.44 - تغيير سعر Nerva خلال اليوم هو -2.43% - لديه عرض متداول بقيمة USD 18.99M

أداء سعر Nerva (XNV) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nerva مقابل USD هو $ -0.00093187693974069 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Nerva مقابل USD هو $ -0.0090588982 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Nerva مقابل USD هو $ -0.0080516796 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Nerva مقابل USD هو $ -0.010552511634800296 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00093187693974069 -2.43% 30 يوم $ -0.0090588982 -24.22% 60 يوم $ -0.0080516796 -21.53% 90 يوم $ -0.010552511634800296 -22.00%

تحليل سعر Nerva (XNV)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Nerva: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03726089$ 0.03726089 $ 0.03726089 24 ساعة مرتفع $ 0.03858004$ 0.03858004 $ 0.03858004 عالية طوال الوقت $ 0.324859$ 0.324859 $ 0.324859 تغير السعر (1 ساعة) -0.39% تغير السعر (1يوم) -2.43% تغير السعر (7 أيام) -5.72%

معلومات سوق Nerva (XNV)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: