سعر Neirei (NEIREI)
سعر Neirei (NEIREI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.26M. يتم تحديث سعر NEIREI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Neirei الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 65.41K
- تغيير سعر Neirei خلال اليوم هو +10.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 99.28B
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خلال اليوم، كان سعر Neirei مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Neirei مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Neirei مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Neirei مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+10.08%
|30 يوم
|$ 0
|-3.78%
|60 يوم
|$ 0
|-54.35%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Neirei: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.80%
+10.08%
-50.69%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
NeiRei is a meme token that is a Chinese twist on Neiro, sister of the OG Doge. It has 0/0 taxes and was built to bring some fun to the crypto market. The Community Takeover (CTO) started on August 26, 2024 and has been thriving since. The team is full of chads, ready to hustle harder than a street vendor selling dumplings at rush hour! Prepare yourself for a journey packed with more spice than a Sichuan hot pot!
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