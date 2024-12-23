سعر Nailong (NAILONG)
سعر Nailong (NAILONG) المباشر لليوم هو USD 0.00886183. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.85M. يتم تحديث سعر NAILONG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Nailong الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 423.32K
- تغيير سعر Nailong خلال اليوم هو +33.12%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر Nailong مقابل USD هو $ +0.00220482 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nailong مقابل USD هو $ -0.0056813963 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nailong مقابل USD هو $ +0.0707578718 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nailong مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00220482
|+33.12%
|30 يوم
|$ -0.0056813963
|-64.11%
|60 يوم
|$ +0.0707578718
|+798.46%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Nailong: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.75%
+33.12%
-20.81%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$Nailong is a decentralized meme coin orbiting the Solana blockchain, fueled by the unstoppable energy of the internet’s favorite meme pioneers. Inspired by the legendary and often memed “Nailong” (an alternate reality tech billionaire), this coin is your ticket to the moon—or perhaps even further. Combining humor, innovation, and a touch of absurdity, $Nailong aims to be the hottest asset in the galaxy. Whether you're a hodler or a meme creator, $Nailong promises to take your portfolio—and your sense of humor—into orbit. Launched with a fair distribution, $Nailong boasts ultra-fast transactions, low fees, and a community-driven roadmap that includes space-inspired NFTs, interstellar giveaways, and exclusive access to meme-based events. It's not just about money; it's about making the ride to the moon as entertaining as possible. Slogan: "Blast off with $Nailong, the meme coin that's truly out of this world!"
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