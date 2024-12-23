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سعر Nailong (NAILONG) المباشر لليوم هو USD 0.00886183 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.85M . يتم تحديث سعر NAILONG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Nailong الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 423.32K - تغيير سعر Nailong خلال اليوم هو +33.12% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر Nailong (NAILONG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nailong مقابل USD هو $ +0.00220482 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Nailong مقابل USD هو $ -0.0056813963 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Nailong مقابل USD هو $ +0.0707578718 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Nailong مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00220482 +33.12% 30 يوم $ -0.0056813963 -64.11% 60 يوم $ +0.0707578718 +798.46% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Nailong (NAILONG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Nailong: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00665689$ 0.00665689 $ 0.00665689 24 ساعة مرتفع $ 0.0096662$ 0.0096662 $ 0.0096662 عالية طوال الوقت $ 0.068524$ 0.068524 $ 0.068524 تغير السعر (1 ساعة) -1.75% تغير السعر (1يوم) +33.12% تغير السعر (7 أيام) -20.81%

معلومات سوق Nailong (NAILONG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: