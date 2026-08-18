سعر Mythos Router اليوم

السعر المباشر لمشروع Mythos Router (MYTHOS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.45% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MYTHOS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MYTHOS.

يحتل Mythos Router حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 36,810، مع عرض متداول قدره 100.00B MYTHOS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MYTHOS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MYTHOS بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-10.39% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Mythos Router (MYTHOS)

القيمة السوقية $ 36.81K$ 36.81K $ 36.81K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 36.81K$ 36.81K $ 36.81K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Mythos Router هي $ 36.81K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MYTHOS يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 36.81K.