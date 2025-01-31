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سعر MUSTAAAAAARD (MUSTARD) المباشر لليوم هو USD 0.00184781 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.83M . يتم تحديث سعر MUSTARD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MUSTAAAAAARD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 207.64K - تغيير سعر MUSTAAAAAARD خلال اليوم هو +6.49% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.49M

أداء سعر MUSTAAAAAARD (MUSTARD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MUSTAAAAAARD مقابل USD هو $ +0.00011255 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MUSTAAAAAARD مقابل USD هو $ +0.0062782365 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MUSTAAAAAARD مقابل USD هو $ -0.0005891069 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MUSTAAAAAARD مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00011255 +6.49% 30 يوم $ +0.0062782365 +339.77% 60 يوم $ -0.0005891069 -31.88% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر MUSTAAAAAARD (MUSTARD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MUSTAAAAAARD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00160006$ 0.00160006 $ 0.00160006 24 ساعة مرتفع $ 0.00212887$ 0.00212887 $ 0.00212887 عالية طوال الوقت $ 0.0219634$ 0.0219634 $ 0.0219634 تغير السعر (1 ساعة) -5.64% تغير السعر (1يوم) +6.49% تغير السعر (7 أيام) +57.44%

معلومات سوق MUSTAAAAAARD (MUSTARD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: