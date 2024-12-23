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سعر Motion Coin (MOTION) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 113.40K . يتم تحديث سعر MOTION مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Motion Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.94K - تغيير سعر Motion Coin خلال اليوم هو +6.95% - لديه عرض متداول بقيمة USD 899.98M

أداء سعر Motion Coin (MOTION) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Motion Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Motion Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Motion Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Motion Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +6.95% 30 يوم $ 0 -55.92% 60 يوم $ 0 -46.94% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Motion Coin (MOTION)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Motion Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00565009$ 0.00565009 $ 0.00565009 تغير السعر (1 ساعة) +3.66% تغير السعر (1يوم) +6.95% تغير السعر (7 أيام) -17.32%

معلومات سوق Motion Coin (MOTION)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: