سعر MotaCoin (MOTA)
سعر MotaCoin (MOTA) المباشر لليوم هو USD 0.00167003. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 118.24K. يتم تحديث سعر MOTA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MotaCoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 140.98K
- تغيير سعر MotaCoin خلال اليوم هو +2.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 70.80M
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خلال اليوم، كان سعر MotaCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MotaCoin مقابل USD هو $ -0.0001493172 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MotaCoin مقابل USD هو $ -0.0002033752 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MotaCoin مقابل USD هو $ +0.000042672105071011 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.00%
|30 يوم
|$ -0.0001493172
|-8.94%
|60 يوم
|$ -0.0002033752
|-12.17%
|90 يوم
|$ +0.000042672105071011
|+2.62%
اكتشف أحدث تحليلات سعر MotaCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.15%
+2.00%
-37.65%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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