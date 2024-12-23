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سعر MotaCoin (MOTA) المباشر لليوم هو USD 0.00167003 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 118.24K . يتم تحديث سعر MOTA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MotaCoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 140.98K - تغيير سعر MotaCoin خلال اليوم هو +2.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 70.80M

أداء سعر MotaCoin (MOTA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MotaCoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MotaCoin مقابل USD هو $ -0.0001493172 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MotaCoin مقابل USD هو $ -0.0002033752 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MotaCoin مقابل USD هو $ +0.000042672105071011 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.00% 30 يوم $ -0.0001493172 -8.94% 60 يوم $ -0.0002033752 -12.17% 90 يوم $ +0.000042672105071011 +2.62%

تحليل سعر MotaCoin (MOTA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MotaCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00163137$ 0.00163137 $ 0.00163137 24 ساعة مرتفع $ 0.00176696$ 0.00176696 $ 0.00176696 عالية طوال الوقت $ 0.114015$ 0.114015 $ 0.114015 تغير السعر (1 ساعة) -0.15% تغير السعر (1يوم) +2.00% تغير السعر (7 أيام) -37.65%

معلومات سوق MotaCoin (MOTA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: