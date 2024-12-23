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سعر Mona Arcane (MONA) المباشر لليوم هو USD 0.00117092 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.17M . يتم تحديث سعر MONA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Mona Arcane الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 470.47K - تغيير سعر Mona Arcane خلال اليوم هو -20.17% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.94M

أداء سعر Mona Arcane (MONA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mona Arcane مقابل USD هو $ -0.000296025608175874 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Mona Arcane مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Mona Arcane مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Mona Arcane مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000296025608175874 -20.17% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Mona Arcane (MONA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Mona Arcane: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00147881$ 0.00147881 $ 0.00147881 عالية طوال الوقت $ 0.0148579$ 0.0148579 $ 0.0148579 تغير السعر (1 ساعة) +0.59% تغير السعر (1يوم) -20.17% تغير السعر (7 أيام) -58.55%

معلومات سوق Mona Arcane (MONA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: