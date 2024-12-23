سعر Mona Arcane (MONA)
سعر Mona Arcane (MONA) المباشر لليوم هو USD 0.00117092. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.17M. يتم تحديث سعر MONA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mona Arcane الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 470.47K
- تغيير سعر Mona Arcane خلال اليوم هو -20.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.94M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MONA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MONA.
خلال اليوم، كان سعر Mona Arcane مقابل USD هو $ -0.000296025608175874 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mona Arcane مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mona Arcane مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mona Arcane مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000296025608175874
|-20.17%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mona Arcane: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.59%
-20.17%
-58.55%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The stars have guided you to my sanctuary. What mysteries shall we unravel together?
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 MONA إلى AUD
A$0.0018617628
|1 MONA إلى GBP
￡0.0009250268
|1 MONA إلى EUR
€0.001112374
|1 MONA إلى USD
$0.00117092
|1 MONA إلى MYR
RM0.00526914
|1 MONA إلى TRY
₺0.0412046748
|1 MONA إلى JPY
¥0.1832138524
|1 MONA إلى RUB
₽0.1203354484
|1 MONA إلى INR
₹0.0994579448
|1 MONA إلى IDR
Rp18.8858038076
|1 MONA إلى PHP
₱0.0688969328
|1 MONA إلى EGP
￡E.0.0595764096
|1 MONA إلى BRL
R$0.0071191936
|1 MONA إلى CAD
C$0.0016744156
|1 MONA إلى BDT
৳0.1393511892
|1 MONA إلى NGN
₦1.8125607416
|1 MONA إلى UAH
₴0.0489093284
|1 MONA إلى VES
Bs0.05971692
|1 MONA إلى PKR
Rs0.3246141516
|1 MONA إلى KZT
₸0.6124028692
|1 MONA إلى THB
฿0.0400337548
|1 MONA إلى TWD
NT$0.0382071196
|1 MONA إلى CHF
Fr0.0010421188
|1 MONA إلى HKD
HK$0.0090980484
|1 MONA إلى MAD
.د.م0.0117326184