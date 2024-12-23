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سعر MISATO (MISATO) المباشر لليوم هو USD 0.00174492 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.74M . يتم تحديث سعر MISATO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MISATO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 73.72K - تغيير سعر MISATO خلال اليوم هو -10.57% - لديه عرض متداول بقيمة USD 998.55M

أداء سعر MISATO (MISATO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MISATO مقابل USD هو $ -0.000206250419046464 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MISATO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MISATO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MISATO مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000206250419046464 -10.57% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر MISATO (MISATO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MISATO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00173186$ 0.00173186 $ 0.00173186 24 ساعة مرتفع $ 0.00204592$ 0.00204592 $ 0.00204592 عالية طوال الوقت $ 0.01148479$ 0.01148479 $ 0.01148479 تغير السعر (1 ساعة) -1.55% تغير السعر (1يوم) -10.57% تغير السعر (7 أيام) -43.14%

معلومات سوق MISATO (MISATO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: