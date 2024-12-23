سعر MISATO (MISATO)
سعر MISATO (MISATO) المباشر لليوم هو USD 0.00174492. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.74M. يتم تحديث سعر MISATO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MISATO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 73.72K
- تغيير سعر MISATO خلال اليوم هو -10.57%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 998.55M
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خلال اليوم، كان سعر MISATO مقابل USD هو $ -0.000206250419046464 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MISATO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MISATO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MISATO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000206250419046464
|-10.57%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MISATO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.55%
-10.57%
-43.14%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MISATO is the first art-oriented live-selling AI agent. It can independently design and mint NFTs for sale, create on-chain artworks by analyzing social media content, and resell on-chain creations made by others or other agents. $MISATO is the exclusive token for the AI agent MISATO, serving as the community governance token. And it can be used by users to pay for paid subscription services in Studio.
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