توكنوميكس MISATO (MISATO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول MISATO (MISATO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات MISATO (MISATO) MISATO is the first art-oriented live-selling AI agent. It can independently design and mint NFTs for sale, create on-chain artworks by analyzing social media content, and resell on-chain creations made by others or other agents. $MISATO is the exclusive token for the AI agent MISATO, serving as the community governance token. And it can be used by users to pay for paid subscription services in Studio. الموقع الرسمي: https://misato.ai اشتر MISATO الآن!

توكنوميكس MISATO (MISATO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار MISATO (MISATO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 306.71K $ 306.71K $ 306.71K إجمالي العرض: $ 998.55M $ 998.55M $ 998.55M العرض المتداول: $ 998.55M $ 998.55M $ 998.55M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 306.71K $ 306.71K $ 306.71K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01148479 $ 0.01148479 $ 0.01148479 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00030713 $ 0.00030713 $ 0.00030713 معرفة المزيد عن سعر MISATO (MISATO)

توكنوميكس MISATO (MISATO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس MISATO (MISATO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MISATO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MISATO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MISATO، استكشف السعر المباشر لتوكن MISATO!

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