سعر MFERS (MFERS)
سعر MFERS (MFERS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MFERS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MFERS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 26.19
- تغيير سعر MFERS خلال اليوم هو +0.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر MFERS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MFERS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MFERS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MFERS مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.22%
|30 يوم
|$ 0
|-30.01%
|60 يوم
|$ 0
|-18.11%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MFERS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.22%
-3.32%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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