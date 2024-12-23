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سعر Metaverse Index (MVI) المباشر لليوم هو USD 33.93 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.99M . يتم تحديث سعر MVI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Metaverse Index الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.58K - تغيير سعر Metaverse Index خلال اليوم هو -2.70% - لديه عرض متداول بقيمة USD 145.08K

أداء سعر Metaverse Index (MVI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Metaverse Index مقابل USD هو $ -0.9422867082992 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Metaverse Index مقابل USD هو $ +4.3593060420 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Metaverse Index مقابل USD هو $ +11.0470413690 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Metaverse Index مقابل USD هو $ +9.32454019964989 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.9422867082992 -2.70% 30 يوم $ +4.3593060420 +12.85% 60 يوم $ +11.0470413690 +32.56% 90 يوم $ +9.32454019964989 +37.90%

تحليل سعر Metaverse Index (MVI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Metaverse Index: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 28.17$ 28.17 $ 28.17 24 ساعة مرتفع $ 35.3$ 35.3 $ 35.3 عالية طوال الوقت $ 372.65$ 372.65 $ 372.65 تغير السعر (1 ساعة) -0.51% تغير السعر (1يوم) -2.70% تغير السعر (7 أيام) -25.86%

معلومات سوق Metaverse Index (MVI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: