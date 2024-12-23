سعر Metaverse Index (MVI)
سعر Metaverse Index (MVI) المباشر لليوم هو USD 33.93. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.99M. يتم تحديث سعر MVI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Metaverse Index الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.58K
- تغيير سعر Metaverse Index خلال اليوم هو -2.70%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 145.08K
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خلال اليوم، كان سعر Metaverse Index مقابل USD هو $ -0.9422867082992 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Metaverse Index مقابل USD هو $ +4.3593060420 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Metaverse Index مقابل USD هو $ +11.0470413690 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Metaverse Index مقابل USD هو $ +9.32454019964989 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.9422867082992
|-2.70%
|30 يوم
|$ +4.3593060420
|+12.85%
|60 يوم
|$ +11.0470413690
|+32.56%
|90 يوم
|$ +9.32454019964989
|+37.90%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Metaverse Index: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.51%
-2.70%
-25.86%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Metaverse Index is designed to capture the trend of entertainment, sports and business shifting to a virtual environment, with economic activity in this environment taking place on the Ethereum blockchain.
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