شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل

أعلى مؤشر التمويل اللامركزي التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع مؤشر التمويل اللامركزي. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
USSI
USSI
USSI
$ 1.003
0.00%
0.00%
-0.20%
$ 2.94M
$ 165.66
2
NX8
NX8
NX8
$ 69.62
+0.58%
+0.01%
+0.43%
$ 1.91M
$ 57.67K
3
BTC 2x Flexible Leverage Index
BTC 2x Flexible Leverage Index
BTC2X-FLI
$ 13.29
+0.08%
--
+0.99%
$ 710.29K
$ 4.60K
4
Bankless BED Index
Bankless BED Index
BED
$ 80.83
0.00%
--
+0.46%
$ 349.66K
$ 418.78
5
Metaverse Index
Metaverse Index
MVI
$ 3.66
+2.52%
--
+1.95%
$ 345.90K
$ 19.96
6
Digital Reserve Currency
Digital Reserve Currency
DRC
$ 0.00012418
+0.10%
+0.01%
+1.19%
$ 124.17K
$ 23.16
7
Bloomberg Galaxy Crypto Index
Bloomberg Galaxy Crypto Index
BGCI
$ 1.59
0.00%
+0.01%
+0.63%
$ 38.19K
$ 297.63
8
Colony Avalanche Index
Colony Avalanche Index
CAI
$ 17.83
-0.06%
-0.00%
-2.41%
$ 25.36K
$ 1.62
9
Agentlauncher
Agentlauncher
CVAI
$ 0.00016624
+0.20%
--
-1.19%
$ 24.89K
$ 8.23
10
BigStrategy Inc
BigStrategy Inc
BSTR
$ 1.179E-5
0.00%
-1.10%
0.00%
$ 11.79K
--
11
mETHProtocol
mETHProtocol
COOK
$ 0.00239
-0.08%
-0.79%
-2.01%
--
$ 23.32M
12
CF Large Cap Index
CF Large Cap Index
LCAP
$ 5.281
0.00%
+0.57%
+0.42%
--
$ 0.70

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة مؤشر التمويل اللامركزي ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
مؤشر التمويل اللامركزي تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 12 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $6.48M.
ما هو التوكن مؤشر التمويل اللامركزي الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين مؤشر التمويل اللامركزي التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر LCAP أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 0.57% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة مؤشر التمويل اللامركزي الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 12 مؤشر التمويل اللامركزي التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة مؤشر التمويل اللامركزي الشائعة USSI, NX8, BTC2X-FLI. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة مؤشر التمويل اللامركزي ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة مؤشر التمويل اللامركزي حوالي $6.48M. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع مؤشر التمويل اللامركزي ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.