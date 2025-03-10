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سعر Metadrip (DRIP) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 940.94K . يتم تحديث سعر DRIP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Metadrip الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 310.41K - تغيير سعر Metadrip خلال اليوم هو -16.19% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.97M

أداء سعر Metadrip (DRIP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Metadrip مقابل USD هو $ -0.000182917816955177 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Metadrip مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Metadrip مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Metadrip مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000182917816955177 -16.19% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Metadrip (DRIP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Metadrip: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00132163$ 0.00132163 $ 0.00132163 عالية طوال الوقت $ 0.00627695$ 0.00627695 $ 0.00627695 تغير السعر (1 ساعة) +0.13% تغير السعر (1يوم) -16.19% تغير السعر (7 أيام) -75.09%

معلومات سوق Metadrip (DRIP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: