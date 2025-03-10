سعر Metadrip (DRIP)
سعر Metadrip (DRIP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 940.94K. يتم تحديث سعر DRIP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Metadrip الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 310.41K
- تغيير سعر Metadrip خلال اليوم هو -16.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.97M
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خلال اليوم، كان سعر Metadrip مقابل USD هو $ -0.000182917816955177 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Metadrip مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Metadrip مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Metadrip مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000182917816955177
|-16.19%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Metadrip: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.13%
-16.19%
-75.09%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Metadrip is redefining decentralized finance on Solana by combining cutting-edge blockchain technology with advanced AI automation, creating a seamless and intelligent ecosystem. Users can buy, swap, and trade tokens with ease while benefiting from AI-powered insights. The platform also enables staking, allowing users to earn rewards, and provides a token launch feature for new projects. Additionally, $DRIP holders will actively participate in governance through a DAO, influencing the development and future direction of Metadrip. This all-in-one ecosystem is designed to simplify DeFi interactions, enhance automation, and empower users with greater control over their assets and decision-making.
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