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سعر MerlinSwap (MP) المباشر لليوم هو USD 0.00106997 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.38M . يتم تحديث سعر MP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MerlinSwap الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 71.73K - تغيير سعر MerlinSwap خلال اليوم هو -1.49% - لديه عرض متداول بقيمة USD 3.15B

أداء سعر MerlinSwap (MP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MerlinSwap مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MerlinSwap مقابل USD هو $ +0.0001113683 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MerlinSwap مقابل USD هو $ +0.0002749237 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MerlinSwap مقابل USD هو $ +0.0005342469867006555 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.49% 30 يوم $ +0.0001113683 +10.41% 60 يوم $ +0.0002749237 +25.69% 90 يوم $ +0.0005342469867006555 +99.72%

تحليل سعر MerlinSwap (MP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MerlinSwap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00106987$ 0.00106987 $ 0.00106987 24 ساعة مرتفع $ 0.00111023$ 0.00111023 $ 0.00111023 عالية طوال الوقت $ 0.00965379$ 0.00965379 $ 0.00965379 تغير السعر (1 ساعة) -0.13% تغير السعر (1يوم) -1.49% تغير السعر (7 أيام) -25.65%

معلومات سوق MerlinSwap (MP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: