سعر Memecoindao ($MEMES)
سعر Memecoindao ($MEMES) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 63.15K. يتم تحديث سعر $MEMES مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Memecoindao الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 30.13K
- تغيير سعر Memecoindao خلال اليوم هو -7.25%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر Memecoindao مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Memecoindao مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Memecoindao مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Memecoindao مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-7.25%
|30 يوم
|$ 0
|-18.22%
|60 يوم
|$ 0
|-8.45%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Memecoindao: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.05%
-7.25%
+8.38%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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