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سعر MCH Coin (MCHC) المباشر لليوم هو USD 0.03679186 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.35M . يتم تحديث سعر MCHC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MCH Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر MCH Coin خلال اليوم هو -6.08% - لديه عرض متداول بقيمة USD 36.72M

أداء سعر MCH Coin (MCHC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MCH Coin مقابل USD هو $ -0.00238511591893793 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MCH Coin مقابل USD هو $ +0.0012130460 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MCH Coin مقابل USD هو $ -0.0057551262 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MCH Coin مقابل USD هو $ -0.01438713094665948 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00238511591893793 -6.08% 30 يوم $ +0.0012130460 +3.30% 60 يوم $ -0.0057551262 -15.64% 90 يوم $ -0.01438713094665948 -28.11%

تحليل سعر MCH Coin (MCHC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MCH Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03617703$ 0.03617703 $ 0.03617703 24 ساعة مرتفع $ 0.03940347$ 0.03940347 $ 0.03940347 عالية طوال الوقت $ 2.74$ 2.74 $ 2.74 تغير السعر (1 ساعة) -0.45% تغير السعر (1يوم) -6.08% تغير السعر (7 أيام) +6.62%

معلومات سوق MCH Coin (MCHC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: