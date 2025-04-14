سعر MCH Coin (MCHC)
سعر MCH Coin (MCHC) المباشر لليوم هو USD 0.03679186. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.35M. يتم تحديث سعر MCHC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MCH Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر MCH Coin خلال اليوم هو -6.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 36.72M
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خلال اليوم، كان سعر MCH Coin مقابل USD هو $ -0.00238511591893793 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MCH Coin مقابل USD هو $ +0.0012130460 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MCH Coin مقابل USD هو $ -0.0057551262 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MCH Coin مقابل USD هو $ -0.01438713094665948 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00238511591893793
|-6.08%
|30 يوم
|$ +0.0012130460
|+3.30%
|60 يوم
|$ -0.0057551262
|-15.64%
|90 يوم
|$ -0.01438713094665948
|-28.11%
اكتشف أحدث تحليلات سعر MCH Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.45%
-6.08%
+6.62%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MCH coin is the governance token for the My Crypto Heroes game. 1 MCH coin equals 1 vote when participating in proposal votings. If you do not want to directly vote for a proposal, you may also delegate your vote to a someone else to vote on your behalf.
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