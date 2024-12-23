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سعر Marinade (MNDE) المباشر لليوم هو USD 0.124874 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 48.24M . يتم تحديث سعر MNDE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Marinade الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 32.03M - تغيير سعر Marinade خلال اليوم هو -2.73% - لديه عرض متداول بقيمة USD 386.36M

أداء سعر Marinade (MNDE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Marinade مقابل USD هو $ -0.0035157902670688 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Marinade مقابل USD هو $ -0.0118863564 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Marinade مقابل USD هو $ +0.0202334715 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Marinade مقابل USD هو $ +0.01934596591512824 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0035157902670688 -2.73% 30 يوم $ -0.0118863564 -9.51% 60 يوم $ +0.0202334715 +16.20% 90 يوم $ +0.01934596591512824 +18.33%

تحليل سعر Marinade (MNDE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Marinade: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.124754$ 0.124754 $ 0.124754 24 ساعة مرتفع $ 0.130996$ 0.130996 $ 0.130996 عالية طوال الوقت $ 1.64$ 1.64 $ 1.64 تغير السعر (1 ساعة) -0.68% تغير السعر (1يوم) -2.73% تغير السعر (7 أيام) -30.37%

معلومات سوق Marinade (MNDE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: