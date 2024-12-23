سعر Marinade (MNDE)
سعر Marinade (MNDE) المباشر لليوم هو USD 0.124874. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 48.24M. يتم تحديث سعر MNDE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Marinade الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 32.03M
- تغيير سعر Marinade خلال اليوم هو -2.73%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 386.36M
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خلال اليوم، كان سعر Marinade مقابل USD هو $ -0.0035157902670688 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Marinade مقابل USD هو $ -0.0118863564 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Marinade مقابل USD هو $ +0.0202334715 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Marinade مقابل USD هو $ +0.01934596591512824 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0035157902670688
|-2.73%
|30 يوم
|$ -0.0118863564
|-9.51%
|60 يوم
|$ +0.0202334715
|+16.20%
|90 يوم
|$ +0.01934596591512824
|+18.33%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Marinade: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.68%
-2.73%
-30.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MNDE is the governance token for Marinade. Marinade helps you to stake Solana without locking in liquidity by turning SOL into mSOL - tokenized version of staked SOL. This way you can both secure the network by staking SOL, and use your mSOL as the ultimate unit in Solana DeFi ecosystem. To provide liquidity, deposit in lending protocols and even buy NFTs.
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