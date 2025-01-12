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سعر Majo (MAJO) المباشر لليوم هو USD 0.01203137 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MAJO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Majo الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.97K - تغيير سعر Majo خلال اليوم هو -5.74% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Majo (MAJO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Majo مقابل USD هو $ -0.00073341173542959 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Majo مقابل USD هو $ -0.0051949650 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Majo مقابل USD هو $ -0.0004290061 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Majo مقابل USD هو $ -0.001697917901320067 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00073341173542959 -5.74% 30 يوم $ -0.0051949650 -43.17% 60 يوم $ -0.0004290061 -3.56% 90 يوم $ -0.001697917901320067 -12.36%

تحليل سعر Majo (MAJO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Majo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01151113$ 0.01151113 $ 0.01151113 24 ساعة مرتفع $ 0.01276498$ 0.01276498 $ 0.01276498 عالية طوال الوقت $ 0.350051$ 0.350051 $ 0.350051 تغير السعر (1 ساعة) -2.53% تغير السعر (1يوم) -5.74% تغير السعر (7 أيام) -30.01%

معلومات سوق Majo (MAJO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: