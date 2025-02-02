سعر maicrotrader (MAICRO)
سعر maicrotrader (MAICRO) المباشر لليوم هو USD 0.00193253. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MAICRO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق maicrotrader الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 91.61K
- تغيير سعر maicrotrader خلال اليوم هو -16.85%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر maicrotrader مقابل USD هو $ -0.000391897577296257 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر maicrotrader مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر maicrotrader مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر maicrotrader مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000391897577296257
|-16.85%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر maicrotrader: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.40%
-16.85%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
maicrotrader is the copilot for crypto trading – an AI agent which hypercharges a crypto trader's edge. The maicrotrader Terminal has unparalleled speed and intelligence as it regards markets, themes and tokens. It serves as the ultimate central dashboard for traders to analyze and execute their trades onchain using AI agents, and manage their portfolios. Investors who don’t trade day-to-day are able to invest in one of maicrotrader’s proprietary Trading Agents, who autonomously trade based on the terminal’s knowledge. Top traders have the opportunity to use maicrotrader as a platform to launch their own Trading Agents, attracting TVL and generating fees.
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